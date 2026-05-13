Fête de Saint-Médard Salle des fêtes Burgnac
Fête de Saint-Médard Salle des fêtes Burgnac dimanche 7 juin 2026.
Burgnac
Fête de Saint-Médard
Salle des fêtes 172,Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête de Saint-Médard organisée par les associations de la commune.
Journée festive tout au long de la journée avec au programme
– un vide-greniers
– un petit marché producteurs de pays
– une randonnée gratuite à 10h
– un vin d’honneur offert par la municipalité
– un repas à 12h30
– animations groupes musicaux
Des jeux enfants et des structures gonflables sont à la disposition des familles.
Restauration sur place .
Salle des fêtes 172,Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 37 37 25 betty.barataud@orange.fr
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English : Fête de Saint-Médard
L’événement Fête de Saint-Médard Burgnac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Val de Vienne