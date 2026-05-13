Fête de Saint-Médard Salle des fêtes Burgnac

Burgnac

Fête de Saint-Médard

Salle des fêtes 172,Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Fête de Saint-Médard organisée par les associations de la commune.

Journée festive tout au long de la journée avec au programme

– un vide-greniers

– un petit marché producteurs de pays

– une randonnée gratuite à 10h

– un vin d’honneur offert par la municipalité

– un repas à 12h30

– animations groupes musicaux

Des jeux enfants et des structures gonflables sont à la disposition des familles.

Restauration sur place .

Salle des fêtes 172,Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 37 37 25 betty.barataud@orange.fr

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English : Fête de Saint-Médard

L’événement Fête de Saint-Médard Burgnac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Val de Vienne