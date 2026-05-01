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Loto de l’ACCA Burgnac

Loto de l’ACCA Burgnac

Loto de l’ACCA Burgnac vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 87800 Burgnac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Burgnac

Loto de l’ACCA

Salle des fêtes Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:45:00
fin : 2026-05-22 23:30:00

Date(s) :
2026-05-22

Loto organisé par l’ACCA de Burgnac dans la salle des fêtes et animé par Cécile.
De très nombreux lots sont à gagner alors n’hésitez pas à vous inscrire ! des bons d’achat de 250€ 100€ 2 x 30€ 2 x 25€, montre homme (bijouterie Proust), 2 places au zoo de Beauval, jambon de pays, bain de soleil Detona, table pliante, 2 repas au bistrot de Couzeix, 2 bons carburant de 40€, bouilloire et presse-agrumes, friteuse et pommes de terre, 2 fois 1/2 chevreuil, corbeilles de fruits et bien d’autres lots encore !
14 parties à la landaise.
Bourriche avec 30 lots.
Sandwichs sur place, buvette, gâteaux.   .

Salle des fêtes Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23 

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English : Loto de l’ACCA

L’événement Loto de l’ACCA Burgnac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Val de Vienne

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