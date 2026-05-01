Burgnac

Loto de l’ACCA

Salle des fêtes Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:45:00

fin : 2026-05-22 23:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Loto organisé par l’ACCA de Burgnac dans la salle des fêtes et animé par Cécile.

De très nombreux lots sont à gagner alors n’hésitez pas à vous inscrire ! des bons d’achat de 250€ 100€ 2 x 30€ 2 x 25€, montre homme (bijouterie Proust), 2 places au zoo de Beauval, jambon de pays, bain de soleil Detona, table pliante, 2 repas au bistrot de Couzeix, 2 bons carburant de 40€, bouilloire et presse-agrumes, friteuse et pommes de terre, 2 fois 1/2 chevreuil, corbeilles de fruits et bien d’autres lots encore !

14 parties à la landaise.

Bourriche avec 30 lots.

Sandwichs sur place, buvette, gâteaux. .

Salle des fêtes Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

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English : Loto de l’ACCA

L’événement Loto de l’ACCA Burgnac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Val de Vienne