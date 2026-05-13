Vide-greniers de la fête de Saint-Médard Salle des Fêtes Burgnac

Burgnac

Vide-greniers de la fête de Saint-Médard

Salle des Fêtes 172, Route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner et faire de bonnes affaires à l’occasion du vide-greniers organisé dans le cadre de fête Saint-Médard.

Profitez des autres animations proposées par l’ensemble des associations de la commune: petit marché, randonnée, repas, apéritif offert par la municipalité, jeux et structures gonflables pour les enfants. Grillades, pâtisseries et crêpes, buvette.

De quoi passer une agréable journée ! .

Salle des Fêtes 172, Route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 98 59 71 cdf.burgnac@gmail.com

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English : Vide-greniers de la fête de Saint-Médard

L’événement Vide-greniers de la fête de Saint-Médard Burgnac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Val de Vienne