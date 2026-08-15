Informations pratiques

Fontenoy

Fête de village

Fontenoy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Fête de village organisé par le Comité des fêtes, jeux pour petits et grands, retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice animé par DJ Flash Musical. Buvette et restauration sur place. .

Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 23 90 mairie-fontenoy@orange.fr

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English : Fête de village

L’événement Fête de village Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !