FETE DES 30 ANS D’ALBERES EVASION Sorède
FETE DES 30 ANS D’ALBERES EVASION Sorède dimanche 7 juin 2026.
Sorède
FETE DES 30 ANS D’ALBERES EVASION
Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Grande journée de fête, rallye Echappée verte , balades, course au trésor, danses, food-trucks, buvette, animation musicale…. ouvert à toutes et à tous !
.
Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 27 39 01 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Great day of festivities, Echappée verte rally, walks, treasure hunt, dances, food-trucks, refreshments, musical entertainment…. open to all!
L’événement FETE DES 30 ANS D’ALBERES EVASION Sorède a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Sorède (Pyrénées-Orientales)
- RANDONNEE FLORE DES ALBERES Sorède 21 avril 2026
- ATELIER FABRIQUEZ VOTRE CUISEUR SOLAIRE ! Sorède 25 avril 2026
- JOURNEE DE LA CUISINE SOLAIRE Sorède 26 avril 2026
- LA FORGE MURMURE BALADE NATURE ET PATRIMOINE Sorède 28 avril 2026
- APERITIF VIGNERON MAS GREGORI Sorède 6 mai 2026