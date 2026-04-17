Sorède

FETE DES 30 ANS D’ALBERES EVASION

Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Grande journée de fête, rallye Echappée verte , balades, course au trésor, danses, food-trucks, buvette, animation musicale…. ouvert à toutes et à tous !

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Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 27 39 01 74

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English :

Great day of festivities, Echappée verte rally, walks, treasure hunt, dances, food-trucks, refreshments, musical entertainment…. open to all!

L’événement FETE DES 30 ANS D’ALBERES EVASION Sorède a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE