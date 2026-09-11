Fête des Associations Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie
samedi 12 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Fête des Associations
Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La fête des associations revient à Oloron ! Envie de découvrir les associations oloronaises, de rencontrer leurs bénévoles et de trouver une nouvelle activité pour la rentrée ?
Sport, culture, loisirs, solidarité… Venez échanger avec les associations et découvrir toute la richesse du tissu associatif local. Buvette et restauration sur place. Fanfare Batacuda les 400 coups de 12h30 à 13h30. .
Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 associations@oloron-ste-marie.fr
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English : Fête des Associations
L’événement Fête des Associations Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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