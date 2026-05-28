FÊTE DES ASSOCIATIONS Place du Capitole Toulouse
FÊTE DES ASSOCIATIONS Place du Capitole Toulouse samedi 13 juin 2026.
Toulouse
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vous êtes à la recherche d’une activité pour vous ou vos enfants, ou vous souhaitez vous engager dans l’associatif ? Découvrez les associations près de chez vous !
Découvrez, participez, adhérez ! La fête des associations célèbre la diversité des associations locales, permet de rencontrer des bénévoles passionnés et d’explorer de nouvelles opportunités d’engagement et d’activités.
Les associations œuvrant dans les domaines de la santé et du bien-être, la solidarité, le sport, l’art, la culture et les loisirs, mais aussi l’emploi et l’économie sociale et solidaire, ou encore la vie locale et citoyenne vous accueillent tout le week-end place du Capitole ! Au programme, de nombreuses activités et démonstrations tout au long de la journée Représentations de danse, démonstrations d’arts martiaux, sports collectifs, concerts, ateliers interactifs…
Nouveauté une exposition éphémère dans la cour Henri-IV, consacrée à la loi de 1901 à l’occasion de son 125ᵉ anniversaire.
Retrouvez le détail des animations sur le site de la mairie de Toulouse. .
Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
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L’événement FÊTE DES ASSOCIATIONS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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