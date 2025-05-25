PRETTY YENDE GIACOMO SAGRIPANTI HALLE AUX GRAINS Toulouse

PRETTY YENDE GIACOMO SAGRIPANTI

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 100 EUR

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

2026-05-28

La soprano sud-africaine Pretty Yende subjugue les scènes du monde entier. Enfant née dans un Township, elle est l’une des grandes révélations vocales de ces dernières années.

Avec une voix à l’étendue spectaculaire, elle révèle les passions les plus extrêmes des personnages de Bellini, Verdi et Puccini. Un phénomène ! 20 .

English :

South African soprano Pretty Yende captivates stages the world over. Born in a township, she is one of the great vocal revelations of recent years.

German :

Die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende ist auf den Bühnen der Welt zu Hause. Als Kind in einem Township geboren, ist sie eine der großen stimmlichen Entdeckungen der letzten Jahre.

Italiano :

Il soprano sudafricano Pretty Yende ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo. Nata in una township, è una delle grandi rivelazioni vocali degli ultimi anni.

Espanol :

La soprano sudafricana Pretty Yende ha cautivado los escenarios de todo el mundo. Nacida en un township, es una de las grandes revelaciones vocales de los últimos años.

