Fête des bibliothèques Château-Renard
Fête des bibliothèques Château-Renard mardi 7 juillet 2026.
Château-Renard
Fête des bibliothèques
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-07
La Fête des bibliothèques vous invite à partager des moments ludiques et conviviaux escape game, jeu de piste, lectures, jeux de société, atelier crochet, apéro-lecture et exposition autour de la fraternité et de la sororité. Des animations pour tous les âges, à vivre en famille !
Du 7 au 11 juillet, la Fête des bibliothèques vous propose une semaine d’animations conviviales et ludiques pour tous les âges. En famille ou entre amis, partez à l’aventure avec des escape games pour lever une mystérieuse malédiction et un jeu de piste à Triguères et retrouver un trésor caché. Profitez aussi de moments de partage autour des jeux de société, d’un atelier crochet ouvert aux débutants comme aux passionnés, et de lectures enchantées pour les enfants. Certaines journées se clôtureront dans une ambiance chaleureuse avec des apéro-lectures à voix haute. Enfin, découvrez l’exposition consacrée à la fraternité et à la sororité, thématique culturelle 2026 de la 3CBO. Une belle occasion de se retrouver, jouer, créer et rêver ensemble ! .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
The Fête des bibliothèques invites you to share fun and convivial moments: escape game, treasure hunt, readings, board games, crochet workshop, aperitif-readings and an exhibition on fraternity and sisterhood. Activities for all ages, to be enjoyed by the whole family!
L’événement Fête des bibliothèques Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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