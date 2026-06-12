Bédarieux

FÊTE DES CAUSSES ET DE L’AÉRODROME

Aerodrome de Bédarieux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Fête des causses et de l’aérodrome

L’aérodrome donne rendez-vous aux amateurs d’aviation et de modèles réduits pour une nouvelle édition de la Fête des Causses et de l’Aérodrome.

Démonstrations et baptêmes de l’air sont proposés aux plus curieux.

Exposition de modèles réduits, un simulateur de vol, ainsi que des vols en avion, ULM et motoplaneur.

10h à 19h | Aérodrome 0641776282/ 04 67 95 08 33

Fête des causses et de l’aérodrome

L’aérodrome donne rendez-vous aux amateurs d’aviation et de modèles réduits pour une nouvelle édition de la Fête des Causses et de l’Aérodrome. Des démonstrations et des baptêmes de l’air sont proposés aux plus curieux. Sur place également, une exposition de modèles réduits, un simulateur de vol, ainsi que des vols en avion, ULM et motoplaneur.

10h à 19h | Aérodrome de Bédarieux

Renseignements au 06 41 77 62 82 ou 04 67 95 08 33 .

Aerodrome de Bédarieux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 33

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English : FÊTE DES CAUSSES ET DE L’AÉRODROME

Fête des causses et de l?aérodrome

The aerodrome welcomes aviation and model aircraft enthusiasts to another edition of the Fête des Causses et de l?Aérodrome.

Demonstrations and first flights are on offer for the more curious.

There will be a model aircraft exhibition, a flight simulator, as well as flights in airplanes, microlights and motorgliders.

10am to 7pm | Aerodrome 0641776282/ 04 6

L’événement FÊTE DES CAUSSES ET DE L’AÉRODROME Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB