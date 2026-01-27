Fête des Chiens des Pyrénées Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Fête des Chiens des Pyrénées

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pas moins de 300 chiens sont attendus dans la cité thermale pour cette 23ème édition de la Fête des chiens des Pyrénées à Argelès-Gazost !

Un programme de festivités bien denses et des concours nationaux et internationaux. Rendez-vous incontournable des amateurs des chiens des Pyrénées du monde entier, la Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens.

Programme

Samedi

– 9 h Championnat de France d’Agility des races pyrénéennes, confirmations et tests de comportement.

– 11 h Journées du Patrimoine Apéritif musical

– 17 h Remise des récompenses Agility

– 17 h 30 Départ de la parade des chiens vers le centre-ville Vin d’honneur en présence de la municipalité sur le Mail de l’Eglise

Dimanche

Nationale d’Elevage Catalans, mâtins, bergers des Pyrénées, etc…

– 8 h Spécial Agility, en partenariat avec le Club des Rives de l’Adour

– 9 h Début des jugements de toutes les classes Tests chien au troupeau

– 12 h Repas en musique préparé par la Confrérie de la Garbure

– 15 h Fin des jugements Interlude démonstrations

– 15 h 30 Ring d’honneur avec défilé, désignation du meilleur sujet de chaque race

Et le samedi et dimanche toute la journée

Expositions, salon du livre et artisanat par la Société d’Études des Sept Vallées (sous chapiteau au parc thermal).

Marché gourmand et artisanal, maquillage et jeux gonflables pour enfants.

Restauration sur place Confrérie de la Garbure, petite sandwicherie et Casino.

.

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

No fewer than 300 dogs are expected in the spa town for this 23rd edition of the Fête des chiens des Pyrénées in Argelès-Gazost!

A packed program of festivities and national and international competitions. A not-to-be-missed event for Pyrenean dog lovers from all over the world, the Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens.

Program

Saturday:

– 9 am: French Agility Championship for Pyrenean breeds, confirmations and behavior tests.

– 11 h Journées du Patrimoine Musical aperitif

– 5 p.m.: Agility awards ceremony

– 5:30 p.m.: Parade of dogs departs for the town center Vin d?honneur in the presence of the municipality on the Mail de l?Eglise

Sunday

Nationale d?Elevage Catalans, mâtins, bergers des Pyrénées, etc…

– 8 h Agility Special, in partnership with Club des Rives de l?Adour

– 9 a.m.: Start of judging for all classes herding dog tests

– 12 h Meal with music prepared by the Confrérie de la Garbure

– 3 pm: End of judging Interlude: demonstrations

– 3:30 p.m.: Ring of honor with parade, designation of the best subject of each breed

And all day Saturday and Sunday:

Exhibitions, book fair and crafts by the Société d?Études des Sept Vallées (under a marquee in the Parc Thermal).

Gourmet and craft market, face painting and inflatable games for children.

On-site catering: Confrérie de la Garbure, small sandwich shop and Casino.

L’événement Fête des Chiens des Pyrénées Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65