Fête des Commerçants Ensisheim
samedi 3 octobre 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Fête des Commerçants
Rue de la 1ère Armée Française Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
En partenariat avec le PLEIADE et la Ville, l’Association des commerçants, artisans et débitants d’Ensisheim organise sa Fête des Commerçants ainsi qu’elle le fait chaque 1er samedi du mois d’octobre.
De 10h à 17h, la Rue de la 1ère Armée sera en partie fermée à la circulation pour l’occasion.
Cette journée est gratuite et ouverte à tous et permettra de s’adonner à diverses activités. 0 .
Rue de la 1ère Armée Française Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 47 25 73 contact@acade-ensisheim.com
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English :
L’événement Fête des Commerçants Ensisheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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