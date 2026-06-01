Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes

Fête des Diversités Samedi 4 juillet, 14h00 Parc de la Guérinais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Un atelier créatif et imaginatif est proposé par la bibliothèque Antipode, dans le cadre de la Fête des Diversités, temps fort et fête du quartier Cleunay-La Courrouze.

Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Atelier

Arnaud Loubry Rennes Ville et Métropole