Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes
Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes samedi 4 juillet 2026.
Fête des Diversités Samedi 4 juillet, 14h00 Parc de la Guérinais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Un atelier créatif et imaginatif est proposé par la bibliothèque Antipode, dans le cadre de la Fête des Diversités, temps fort et fête du quartier Cleunay-La Courrouze.
Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier
Arnaud Loubry Rennes Ville et Métropole
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