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Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes

Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes

Fête des Diversités, Parc de la Guérinais, Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Parc de la Guérinais

Adresse : 30 rue Jean Perrin, rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Fête des Diversités Samedi 4 juillet, 14h00 Parc de la Guérinais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Un atelier créatif et imaginatif est proposé par la bibliothèque Antipode, dans le cadre de la Fête des Diversités, temps fort et fête du quartier Cleunay-La Courrouze.

Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier

Arnaud Loubry Rennes Ville et Métropole

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