Fête des enfants

Site du Boulodrome Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif :

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La ville d’Arc-lès-Gray offre un après-midi de joies et de rires à tous les enfants.

Animations, jeux, ateliers pédagogiques et spectacles gratuits. Tout public.

Entrée et animations gratuites.

Site du Boulodrome Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 communication@arc-les-gray.com

English : Fête des enfants

L’événement Fête des enfants Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY