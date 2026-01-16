Fête des enfants Arc-lès-Gray
Fête des enfants Arc-lès-Gray dimanche 7 juin 2026.
Fête des enfants
Site du Boulodrome Arc-lès-Gray Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-07
La ville d’Arc-lès-Gray offre un après-midi de joies et de rires à tous les enfants.
Animations, jeux, ateliers pédagogiques et spectacles gratuits. Tout public.
Entrée et animations gratuites. .
Site du Boulodrome Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 communication@arc-les-gray.com
