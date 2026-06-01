Fête des enfants aux Izards Coulounieix-Chamiers
Fête des enfants aux Izards Coulounieix-Chamiers samedi 27 juin 2026.
Coulounieix-Chamiers
Fête des enfants aux Izards
Les Izards Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La Fête des enfants est de retour aux Izards samedi 27 juin prochain !
Espaces de jeux en accès libre toute la journée (jeux de plage, jeux en bois, baby-foot géant, arts plastiques,…), expositions, spectacles des enfants mais aussi de la compagnie Duo Juste à Deux…
Programme en pièce jointe !
Buvette et restauration sur place. .
Les Izards Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 10 70
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English : Fête des enfants aux Izards
L’événement Fête des enfants aux Izards Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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