Fête des enfants aux Izards Coulounieix-Chamiers samedi 27 juin 2026.

Coulounieix-Chamiers

Fête des enfants aux Izards

Les Izards Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Fête des enfants est de retour aux Izards samedi 27 juin prochain !

Espaces de jeux en accès libre toute la journée (jeux de plage, jeux en bois, baby-foot géant, arts plastiques,…), expositions, spectacles des enfants mais aussi de la compagnie Duo Juste à Deux…

Programme en pièce jointe !

Buvette et restauration sur place. .

Les Izards Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 10 70

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English : Fête des enfants aux Izards

L’événement Fête des enfants aux Izards Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux