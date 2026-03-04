Fête des enfants, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Animations lectures et jeux.
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
