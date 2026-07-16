Informations pratiques

Saint-Denis-lès-Martel

Fête des fours à pains

Salle des Matthieux Saint-Denis-lès-Martel Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L'Essor Dionysien vous invite à participer à sa 22ème édition de la fête des Pains

L'Essor Dionysien vous invite à participer à sa 22ème édition de la fête des Pains. Quatre fours seront allumés et visitables, avec vente de pain, pizza et tartes cuites au feu de bois selon la cuisson traditionnelle

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Salle des Matthieux Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 80 67 37 93

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English :

L’Essor Dionysien invites you to participate in its 22nd edition of the Bread Festival

L’événement Fête des fours à pains Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée de la Dordogne