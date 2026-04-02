Picquigny

Fête des Géraniums

Picquigny Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

La 29ème fête des géraniums se déroulera le 8, 9 et 10 mai 2026 à la base de la Catiche de Picquigny.

La plus grande expo-vente du Nord de la France (géraniums rares et odorants, plantes vivaces, marché des produits régionaux, conseil en jardinage, art de la paille), animation, thé dansant, exposition de voitures anciennes, restauration sur place…

La 29ème fête des géraniums se déroulera le 8, 9 et 10 mai 2026 à la base de la Catiche de Picquigny.

La plus grande expo-vente du Nord de la France (géraniums rares et odorants, plantes vivaces, marché des produits régionaux, conseil en jardinage, art de la paille), animation, thé dansant, exposition de voitures anciennes, restauration sur place… .

Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 6 32 20 66 45

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English :

The 29th Geranium Festival will take place on May 8, 9 and 10, 2026 at the Catiche base in Picquigny.

The largest exhibition and sale in Northern France (rare and fragrant geraniums, perennials, regional produce market, gardening advice, straw art), entertainment, tea dance, vintage car show, on-site catering…

L’événement Fête des Géraniums Picquigny a été mis à jour le 2004-04-20 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme