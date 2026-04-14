Un Tour a Biclou !, Maison du Tourisme Nièvre & Somme, Picquigny

Un Tour a Biclou ! Dimanche 17 mai, 10h00 Maison du Tourisme Nièvre & Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

Qui n’a jamais rêvé, étant enfant et voyant passer le peloton du Tour de France, de participer à son tour à cette course merveilleuse et de revêtir fièrement, au terme d’une victoire arrachée avec panache, le célèbre Maillot jaune ?

Eh bien, ce rêve est désormais possible grâce à : Un Tour à Biclou !

Un Tour à Biclou , c’est un manège à pédales. Un peloton de 12 coureurs : 4 qui pédalent et 8 qui se laissent porter. Ce manège fait participer les enfants en les faisant pédaler. C’est un manège éco-responsable, qui ne fonctionne que grâce aux mollets des petits coureurs qui le font tourner.. Il leur permet le temps d’un tour de manège de se mettre dans la peau d’illustres cyclistes et de se rêver en champions, qu’ils deviendront peut-être au cours d’une cérémonie digne d’une arrivée du tour. Il permet également aux petits comme aux grands de se replonger dans l’ambiance rétro des manèges d’antan, et des grandes heures du tour de France grâce à l’animation enjouée du manège.

Maison du Tourisme Nièvre & Somme picquigny Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322514685 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@nievresomme.fr »}]

Retrouvez Un tour à Biclou, avec leurs deux manèges à vélo adultes et enfants ! Rendez-vous dans la cour de la Maison du Tourisme Nièvre & Somme le dimanche 17 mai !

®UnTouràBiclou