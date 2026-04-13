Location de vélo classique, VAE, LongTail à demi-tarif, Maison du Tourisme Nièvre & Somme, Picquigny
Location de vélo classique, VAE, LongTail à demi-tarif, Maison du Tourisme Nièvre & Somme, Picquigny dimanche 17 mai 2026.
Location de vélo classique, VAE, LongTail à demi-tarif Dimanche 17 mai, 10h00 Maison du Tourisme Nièvre & Somme Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00
Venez louer votre vélo classique ou votre vélo à assitance électrique, à demi-tarif le dimanche 17 mai, au départ de la Maison du Tourisme Nièvre & Somme à Picquigny.
Tarifs :
Vélo classique demi-journée : 5€
Vélo classique journée : 7,50€
VAE demi journée : 10€
VAE journée : 15€
Siège enfant et remorque : 2,50€
Prêt possible de pompe, casque, anti-vol, sacoche…
Cerise sur le gateau : pour toute location, nous vous offrons une boisson chaude (café ou thé), avant ou après votre balade.
Venez nombreux !
Maison du Tourisme Nièvre & Somme picquigny Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322514685 »}]
La Maison du Tourisme Nièvre & Somme vous propose la location de vélo classique, vélo à assistance électrique et LongTail à demi-tarif le dimanche 17 mai de 10h à 17h.
®OTNS
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