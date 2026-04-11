Fête des habitant.e.s d’ici et d’ailleurs Bussang
Fête des habitant.e.s d’ici et d’ailleurs Bussang vendredi 12 juin 2026.
Bussang
Fête des habitant.e.s d’ici et d’ailleurs
Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le Théâtre du Peuple et Idéal 88 vous invite ! Un moment convivial et musical ! Concert Le Friche et le Chauve, buvette et petite restaurationTout public
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Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com
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English :
Théâtre du Peuple et Idéal 88 invites you! A convivial and musical moment! Concert: Le Friche et le Chauve, refreshments and snacks
L’événement Fête des habitant.e.s d’ici et d’ailleurs Bussang a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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