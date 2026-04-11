Bussang

Fête des habitant.e.s d’ici et d’ailleurs

Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le Théâtre du Peuple et Idéal 88 vous invite ! Un moment convivial et musical ! Concert Le Friche et le Chauve, buvette et petite restaurationTout public

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Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

Théâtre du Peuple et Idéal 88 invites you! A convivial and musical moment! Concert: Le Friche et le Chauve, refreshments and snacks

L’événement Fête des habitant.e.s d’ici et d’ailleurs Bussang a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES