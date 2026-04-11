Bussang

Deux journées à cheval

80 route de sauté Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

370

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Les 27 & 28 juin, c’est rando chez Sabots en Goguette entre Hautes Vosges et plateau des 1000 étangs.

Des paysages à couper le souffle, des galops sur des lignes de crêtes, des forêts sublimes, des chevaux sûrs et aux grands cœurs, une nuit en bivouac, un campement dans un lieu magique… La randonnée à cheval, c’est un véritable sport qui demande de la pratique et de l’entraînement. Cette sortie ne s’adresse qu’à des cavaliers à l’aise aux 3 allures et en bonne condition physique. Informations et renseignements par téléphone.Adultes

370 .

80 route de sauté Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 67 00 72 71 sabotengoguette@gmail.com

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English :

On June 27 & 28, Sabots en Goguette will be trekking between the Hautes Vosges and the Plateau des 1000 Étangs.

Breathtaking landscapes, gallops over ridges, sublime forests, sure-footed horses with big hearts, a night in a bivouac, a camp in a magical place… Horseback riding is a real sport that requires practice and training. This outing is only for riders who are comfortable with all 3 gaits and in good physical condition. Information and details by telephone.

L’événement Deux journées à cheval Bussang a été mis à jour le 2026-05-12 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES