Portes Ouvertes du Théâtre du Peuple Bussang
Portes Ouvertes du Théâtre du Peuple Bussang dimanche 14 juin 2026.
Bussang
Portes Ouvertes du Théâtre du Peuple
40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Au programme présentation de la saison d’été, visites libres, rencontres, activités, restauration…Un week-end festif Vendredi 12 juin à partir de 19h Bal des habitant·es d’ici et de passage. Samedi 13 juin de 14h à 17h Répétition publique d’Hériter des brumes, suivie d’un échange avec l’équipe artistique.Tout public
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40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com
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English :
On the program: presentation of the summer season, open house, meetings, activities, catering, etc. A weekend of festivities: Friday June 12 from 7pm, local and visiting residents’ ball. Saturday June 13, 2pm to 5pm Public rehearsal of Hériter des brumes, followed by a discussion with the artistic team.
L’événement Portes Ouvertes du Théâtre du Peuple Bussang a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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