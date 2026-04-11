Bussang

Portes Ouvertes du Théâtre du Peuple

40 rue du Théâtre du Peuple Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Au programme présentation de la saison d’été, visites libres, rencontres, activités, restauration…Un week-end festif Vendredi 12 juin à partir de 19h Bal des habitant·es d’ici et de passage. Samedi 13 juin de 14h à 17h Répétition publique d’Hériter des brumes, suivie d’un échange avec l’équipe artistique.Tout public

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40 rue du Théâtre du Peuple Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 48 reservation@theatredupeuple.com

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English :

On the program: presentation of the summer season, open house, meetings, activities, catering, etc. A weekend of festivities: Friday June 12 from 7pm, local and visiting residents’ ball. Saturday June 13, 2pm to 5pm Public rehearsal of Hériter des brumes, followed by a discussion with the artistic team.

L’événement Portes Ouvertes du Théâtre du Peuple Bussang a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES