Fête des jeux et des familles Centre social et culturel le Rionet Le Vignon-en-Quercy

Le Vignon-en-Quercy

Fête des jeux et des familles

Centre social et culturel le Rionet Cazillac Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Centre Social du Rionet vous invite à sa 4ème édition de la fête des jeux et des familles

Le Centre Social du Rionet vous invite à sa 4ème édition de la fête des jeux et des familles. Venez découvrir une multitude de jeux pour petits et grands grands jeux en bois, jeux de plateaux, jeux rapides juste pour rire…

Et en cas de pluie, on se réfugie à la salle polyvalente

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Centre social et culturel le Rionet Cazillac Le Vignon-en-Quercy 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 20 74

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English :

The Centre Social du Rionet invites you to its 4th edition of the games and family festival

L’événement Fête des jeux et des familles Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Dordogne