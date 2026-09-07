AGENDA · Draguignan
Fête des Jours Heureux, Jardin Anglès, Draguignan
samedi 26 septembre 2026 · Jardin Anglès · Draguignan
Informations pratiques
Fête des Jours Heureux Samedi 26 septembre, 10h00 Jardin Anglès Var
Entrée gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Banquet républicain et animation musicale au jardin Anglès.
Entrée gratuite.
Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.
Banquet républicain organisé par le PCF dracénie
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