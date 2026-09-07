Fête des Jours Heureux, Jardin Anglès, Draguignan

Informations pratiques

Fête des Jours Heureux Samedi 26 septembre, 10h00 Jardin Anglès Var

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Banquet républicain et animation musicale au jardin Anglès.

Entrée gratuite.

Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.

Banquet républicain organisé par le PCF dracénie