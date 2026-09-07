Fête des Livres à la Ferté-Vidame, Domaine Vidame, La Ferté-Vidame
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine Vidame · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
Fête des Livres à la Ferté-Vidame Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine Vidame Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Au programme : auteurs jeunesse et adulte en dédicace, café littéraire, spectacles en famille, visite guidée, ateliers ludiques du Patrimoine, marché artisanal, baptême de poneys etc.
Spectacles : Slam du trio Tria Sonora, Poésies et Handpan avec In Octavio
Lecture musicale avec Emmanuelle Favier
Conférence patrimoine bâti PNR Perche Florent Maillard, Gaël Renaudin
Remise du Prix Saint-Simon 2026 en clôture : roi Juan Carlos pour “Réconciliation : Mémoires”, publié chez Stock
Un événement festif et littéraire, co-organisé avec les Amis de La Ferté-Vidame, la Mairie et le Département d’Eure-et-Loir dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Domaine Vidame 2 Rte de Senonches, 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
SALON LITTÉRAIRE / PRIX – Thème : Mémoires au présent
©CD28
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