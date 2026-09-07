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AGENDA · La Ferté-Vidame

Visite commentée de la Ferme de la Richardière et tour en calèche, Ferme de la Richardière, La Ferté-Vidame

dimanche 20 septembre 2026 · Ferme de la Richardière · La Ferté-Vidame

Visite commentée de la Ferme de la Richardière et tour en calèche, Ferme de la Richardière, La Ferté-Vidame

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme de la Richardière
Adresse
28340 La Ferté-Vidame
Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Limité à 25 personnes. Réservation le jour même au stand de l'Office de Tourisme.

Visite commentée de la Ferme de la Richardière et tour en calèche Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h30 Ferme de la Richardière Eure-et-Loir

Limité à 25 personnes. Réservation le jour même au stand de l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis 2005, La Ferté-Vidame accueille la Fête des livres, un rendez-vous convivial dédié à la littérature. Rencontres avec des auteurs, dédicaces, café littéraire, ateliers, lectures et animations invitent petits et grands à partager le plaisir de lire dans un cadre exceptionnel.
Le petit plus de cette édition ? Elle aura lieu au Domaine Vidame. Vous pourrez partir à la découverte de la Ferme de la Richardière avec notre guide. A pied ou en calèche, faites votre choix ! 4 départs sont prévus sur la journée :
de 10h30 à 11h -> Visite commentée de la ferme de la Richardière
de 11h30 à 12h30 -> Visite commentée de la ferme et tour en calèche
de 14h30 à 15h -> Visite commentée de la ferme de la Richardière
de 15h30 à 17h -> Visite commentée de la ferme et tour en calèche

Ferme de la Richardière 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Depuis 2005, La Ferté-Vidame accueille la Fête des livres, un rendez-vous convivial dédié à la littérature.

©Département Eure-et-Loir

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