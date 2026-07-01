Fête des Lumières / Par la fenêtre, Place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Fête des Lumières / Par la fenêtre Mardi 8 décembre, 17h00 Place du Port Villiers Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T17:00:00+01:00 – 2026-12-08T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-08T17:00:00+01:00 – 2026-12-08T23:00:00+01:00

Le 8 décembre constitue à Chalon-sur-Saône la fête des lumières et l’inauguration des illuminations de Noël. A cette occasion, des reproductions de photographies issues des collections du musée Nicéphore Niépce seront projetées sur les murs et des fenêtres des rues du centre-ville, dans un parcours en cœur de ville. Pour cet événement basé sur la lumière, les photographies seront dévoilées par l’action de la lumière. La projection en grands formats, tout comme des formats plus petits, à la taille des fenêtres de maisons et appartements en étant actionnées par les particuliers eux-mêmes.

Place du Port Villiers Place du Port Villiers, 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 90 50 50

Le 8 décembre constitue à Chalon-sur-Saône la fête des lumières et l’inauguration des illuminations de Noël. A cette occasion, des reproductions de photographies issues des collections du musée sur à…

anonyme, cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône © collection musée Nicéphore Niépce, ville de Chalon-sur-Saône