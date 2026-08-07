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AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Fête des médiathèques Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans

samedi 3 octobre 2026 · Rue pasteur · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue pasteur
Adresse
Médiathèque Saint-Jean-en-Royans
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-en-Royans

Fête des médiathèques

Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Rendez-vous le samedi 3 octobre pour la grande fête de vos médiathèques à Saint-Jean-en-Royans !
Géraldine Alibeu, autrice-illustratrice jeunesse, sera l’invitée d’honneur de cette fête.
Au programme lectures animées, atelier, jeux et spectacle.
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Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36  mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org

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English :

Join us on Saturday, October 3, for the big celebration at your local libraries in Saint-Jean-en-Royans!
G%E9raldine Alibeu, a children’s author and illustrator, will be the guest of honor at this festival.
On the program: interactive readings, workshops, games, and a show.

L’événement Fête des médiathèques Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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