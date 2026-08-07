Fête des médiathèques Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Fête des médiathèques

Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Rendez-vous le samedi 3 octobre pour la grande fête de vos médiathèques à Saint-Jean-en-Royans !

Géraldine Alibeu, autrice-illustratrice jeunesse, sera l’invitée d’honneur de cette fête.

Au programme lectures animées, atelier, jeux et spectacle.

.

Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Saturday, October 3, for the big celebration at your local libraries in Saint-Jean-en-Royans!

G%E9raldine Alibeu, a children’s author and illustrator, will be the guest of honor at this festival.

On the program: interactive readings, workshops, games, and a show.

L’événement Fête des médiathèques Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme