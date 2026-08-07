Fête des médiathèques Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans
samedi 3 octobre 2026 · Rue pasteur · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Fête des médiathèques
Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Rendez-vous le samedi 3 octobre pour la grande fête de vos médiathèques à Saint-Jean-en-Royans !
Géraldine Alibeu, autrice-illustratrice jeunesse, sera l’invitée d’honneur de cette fête.
Au programme lectures animées, atelier, jeux et spectacle.
.
Rue pasteur Médiathèque Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 34 36 mediatheque.stjean@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on Saturday, October 3, for the big celebration at your local libraries in Saint-Jean-en-Royans!
G%E9raldine Alibeu, a children’s author and illustrator, will be the guest of honor at this festival.
On the program: interactive readings, workshops, games, and a show.
L’événement Fête des médiathèques Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Soirée pyjama à la médiathèque Rue pasteur Saint-Jean-en-Royans 11 septembre 2026
- Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 17 septembre 2026
- Apéritif du patrimoine Saint-Jean-en-Royans 18 septembre 2026
- Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril L artsolite Saint-Jean-en-Royans 19 septembre 2026
- Exposition photographique « Des hommes et des Sheds », L »artsolite, Saint-Jean-en-Royans 19 septembre 2026