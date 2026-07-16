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AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Stage Médiation SHIBORI Inspirations Japon L artsolite Saint-Jean-en-Royans

mercredi 19 août 2026 · L artsolite · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L artsolite
Adresse
105 impasse des Tisserands
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif
25 25 25

Saint-Jean-en-Royans

Stage Médiation SHIBORI Inspirations Japon

L artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Venez découvrir le Shibori procédé de teinture ancestral qui provient initialement du Japon.
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L artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79  bienvenue@lartsolite.com

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English :

Come discover Shibori: an ancient dyeing technique that originated in Japan.

L’événement Stage Médiation SHIBORI Inspirations Japon Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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