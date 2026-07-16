Stage Médiation SHIBORI Inspirations Japon L artsolite Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Stage Médiation SHIBORI Inspirations Japon

L artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez découvrir le Shibori procédé de teinture ancestral qui provient initialement du Japon.

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L artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com

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English :

Come discover Shibori: an ancient dyeing technique that originated in Japan.

L’événement Stage Médiation SHIBORI Inspirations Japon Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme