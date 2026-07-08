Mercredi sur place Compagnie Les P’tits Bras Place de la Poste Saint-Jean-en-Royans
mercredi 19 août 2026 · Place de la Poste · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Mercredi sur place Compagnie Les P’tits Bras
Place de la Poste PLACE DE LA POSTE Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Mon Royaume Compagnie Les P’tits Bras Cirque
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Place de la Poste PLACE DE LA POSTE Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 75 99 accueil@mairiesaintjeanenroyans.fr
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English :
My Kingdom Les P’tits Bras Company Circus
L’événement Mercredi sur place Compagnie Les P’tits Bras Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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