Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Forum des associations

Place du Champs de Mars Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Plus de 40 associations présentes et de nombreuses animations vous attendent pour cette édition 2026.

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Place du Champs de Mars Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org

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English :

More than 40 participating organizations and a wide variety of activities await you at this 2026 edition.

L’événement Forum des associations Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme