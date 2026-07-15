Forum des associations Saint-Jean-en-Royans
samedi 29 août 2026 · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Forum des associations
Place du Champs de Mars Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 13:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Plus de 40 associations présentes et de nombreuses animations vous attendent pour cette édition 2026.
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Place du Champs de Mars Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org
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English :
More than 40 participating organizations and a wide variety of activities await you at this 2026 edition.
L’événement Forum des associations Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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