FETE DES MERES Cholet
FETE DES MERES Cholet samedi 30 mai 2026.
Cholet
FETE DES MERES
30 RUE BRETONNAISE Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
UNE JOURNEE MAGIQUE ATTEND LES MAMANS AUX ARCADES ROUGE LE SAMEDI 30 MAI 2026 .
30 RUE BRETONNAISE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com
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English :
L’événement FETE DES MERES Cholet a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Choletais
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