Fête des mères: diptyque familial Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Fête des mères: diptyque familial

Du lundi 12 au mardi 13 octobre 2026 de 20h30 à 22h40. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:30:00

fin : 2026-10-13 22:40:00

Date(s) :

2026-10-12

Adèle Royné, jeune comédienne et auteure, signe un diptyque familial et théâtral qui suit Louise, ses frères et leur entourage dans deux moments décisifs : une réunion de famille et un mariage.

Deux épisodes, deux tonalités : d’abord un boulevard familial aux allures de règlement de comptes, s’ensuit une comédie romantique aux accents tragiques.



Dans le premier volet, Louise, humoriste en rupture avec sa mère, revient dans la maison familiale pour la fête des mères. L’absence de celle-ci transforme la réunion en un jeu de massacre à la fois cruel et salvateur. Dans le second, cinq ans plus tard, tout le monde s’affaire à empêcher le mariage de Louise. Entre boulevard revisité et chronique intime, le diptyque déploie une écriture rythmée et musicale, portée par une troupe de comédiens aux personnalités affirmées. À travers cette saga familiale, Adèle Royné explore avec finesse et humour les désirs, les contradictions et les vertiges de l’âge adulte, dans ce fragile entre-deux où l’on n’est plus tout à fait un enfant sans être encore pleinement devenu soi-même.



Incisif, méchant, drôle et superbement interprété. Télérama .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Adèle Royné, a young actress and author, has written a family and theatrical diptych that follows Louise, her brothers and their entourage in two decisive moments: a family reunion and a wedding.

L’événement Fête des mères: diptyque familial Martigues a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues