Fête des Mères et des Pères TARBES Tarbes
Fête des Mères et des Pères TARBES Tarbes mardi 19 mai 2026.
Tarbes
Fête des Mères et des Pères
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Organisée par le Comité Communal d’Action Sociale de la mairie de Tarbes, cette festivité est un hommage joyeux aux mamans et aux papas !
Le spectacle sera animé par le Cabaret Le Robinson Show devant .
INSCRIPTION jusqu’au lundi 18 mai au CCAS de Tarbes
(pièce d’identité + justificatif de domicile)
.
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 47 69 ccas.secretariat@mairie-tarbes.fr
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English :
Organized by the Comité Communal d’Action Sociale de la Mairie de Tarbes, this festivity is a joyful tribute to moms and dads!
The show will be hosted by Cabaret Le Robinson Show devant .
REGISTRATION until Monday May 18 at the Tarbes CCAS
(ID + proof of address)
L’événement Fête des Mères et des Pères Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65
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