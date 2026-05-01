Fête des Mères et des Pères TARBES Tarbes

Tarbes

Fête des Mères et des Pères

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Organisée par le Comité Communal d’Action Sociale de la mairie de Tarbes, cette festivité est un hommage joyeux aux mamans et aux papas !

Le spectacle sera animé par le Cabaret Le Robinson Show devant .

INSCRIPTION jusqu’au lundi 18 mai au CCAS de Tarbes

(pièce d’identité + justificatif de domicile)

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 47 69 ccas.secretariat@mairie-tarbes.fr

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English :

Organized by the Comité Communal d’Action Sociale de la Mairie de Tarbes, this festivity is a joyful tribute to moms and dads!

The show will be hosted by Cabaret Le Robinson Show devant .

REGISTRATION until Monday May 18 at the Tarbes CCAS

(ID + proof of address)

L’événement Fête des Mères et des Pères Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65