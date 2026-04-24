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Fête des mères Port de Plaisance Mâcon

Fête des mères Port de Plaisance Mâcon dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Port de Plaisance

Adresse : 551 Rue Alain Colas

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Mâcon

Fête des mères

Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

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Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33  contact@locaconcept.fr

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English : Fête des mères

L’événement Fête des mères Mâcon a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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