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Fête des parisiens St-Cyprien-sur-Dourdou Conques-en-Rouergue

jeudi 13 août 2026 · St-Cyprien-sur-Dourdou

Fête des parisiens St-Cyprien-sur-Dourdou Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
St-Cyprien-sur-Dourdou
Adresse
Place du Foirail
Ville
12320
Tarif

Conques-en-Rouergue

Fête des parisiens

St-Cyprien-sur-Dourdou Place du Foirail

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-13

Venez faire la fête sur trois jours, marché gourmand, jeux, pétanque, animation musicale et bal pour la fête des Parisiens!
Programme de la Fête des Parisiens du 15 Août de Saint-Cyprien:
Jeudi 13 Août
14h concours de pétanque en doublette organisé par le Boule Club.
À partir de 18h Marché gourmand place de la Mairie organisé par l’association du marché de St-Cyprien
20h Cinéma en plein air au jardin public ou dans la salle des fêtes si mauvais temps. Film: Marsupilami

Vendredi 14 Août
15h à 18h La Féria des jeunes (gratuit) Tournois des gonflés (junior), Mouss’Party, animation musiacle, structures gonflables, maquillage.
20h Soirée Bodega  Apéro Concert avec Les ducs quittent la scène suivi de DJ Oelsampler (restauration possible sur place) 

Samedi 15 Août
8h Petit-déjeuner aux tripoux, tête de veau ou steak
10h Rassemblement de vieilles voitures
11h Déambulation musicale dans le village animé par le duo Entre nous soit dit
15h30 Toro piscine (terrain de quilles)
18h30 Apéro animé par Julien PARET
20h30 Repas champêtre Chou Farci   (réservation au Bar Tabac le St-Cyp 0565698217)  animé par l’orchestre Benjamin Malric   .

St-Cyprien-sur-Dourdou Place du Foirail Conques-en-Rouergue 12320 +33 5 65 69 82 17 

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English :

Come celebrate for three days with a gourmet market, games, pétanque, live music, and a dance party for the Fête des Parisiens!

L’événement Fête des parisiens Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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