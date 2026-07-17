UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Barcarès

FÊTE DES PÊCHEURS ET DES PLAISANCIERS Le Barcarès

samedi 15 août 2026 · Le Barcarès

FÊTE DES PÊCHEURS ET DES PLAISANCIERS Le Barcarès

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Quai des Chalutiers
Ville
66420 Le Barcarès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Barcarès

FÊTE DES PÊCHEURS ET DES PLAISANCIERS

Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Cap sur la tradition au Barcarès ! Parade de bateaux décorés, musique, saveurs marines… et une ambiance qui sent bon l’été. On termine en apothéose sous un ciel illuminé par le feu d’artifice.
  .

Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56  tourisme@lebarcares.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Barcarès is all about tradition! A parade of decorated boats, music, sea flavors? and an atmosphere that smells of summer. We finish with a grand finale under a sky lit up by fireworks.

L’événement FÊTE DES PÊCHEURS ET DES PLAISANCIERS Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES

À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)