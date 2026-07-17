Informations pratiques

Le Barcarès

FÊTE DES PÊCHEURS ET DES PLAISANCIERS

Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Cap sur la tradition au Barcarès ! Parade de bateaux décorés, musique, saveurs marines… et une ambiance qui sent bon l’été. On termine en apothéose sous un ciel illuminé par le feu d’artifice.

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Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

Le Barcarès is all about tradition! A parade of decorated boats, music, sea flavors? and an atmosphere that smells of summer. We finish with a grand finale under a sky lit up by fireworks.

L’événement FÊTE DES PÊCHEURS ET DES PLAISANCIERS Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES