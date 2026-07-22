Informations pratiques

Le Barcarès

SHOW MICHAEL JACKSON

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Revivez la magie du Roi de la Pop lors d’un spectacle hommage exceptionnel à Michael Jackson ! Entre chorégraphies emblématiques, costumes iconiques et interprétation de ses plus grands succès comme Billie Jean, Thriller ou Beat It, ce show promet une soirée rythmée, festive et pleine d’émotions.

Un rendez-vous incontournable à la Place de la République pour tous les fans de musique et de danse !

.

Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the magic of the King of Pop in an exceptional tribute show to Michael Jackson! Featuring signature choreography, iconic costumes, and renditions of his greatest hits—such as “Billie Jean,” “Thriller,” and “Beat It”—this show promises a lively, festive evening full of emotion.

A must-see event at Place de la République for all music and dance fans!

L’événement SHOW MICHAEL JACKSON Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES