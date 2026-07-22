SHOW MICHAEL JACKSON Le Barcarès
jeudi 13 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
SHOW MICHAEL JACKSON
Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Revivez la magie du Roi de la Pop lors d’un spectacle hommage exceptionnel à Michael Jackson ! Entre chorégraphies emblématiques, costumes iconiques et interprétation de ses plus grands succès comme Billie Jean, Thriller ou Beat It, ce show promet une soirée rythmée, festive et pleine d’émotions.
Un rendez-vous incontournable à la Place de la République pour tous les fans de musique et de danse !
.
Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relive the magic of the King of Pop in an exceptional tribute show to Michael Jackson! Featuring signature choreography, iconic costumes, and renditions of his greatest hits—such as “Billie Jean,” “Thriller,” and “Beat It”—this show promises a lively, festive evening full of emotion.
A must-see event at Place de la République for all music and dance fans!
L’événement SHOW MICHAEL JACKSON Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)
- CONCERT POP ROCK Le Barcarès 22 juillet 2026
- SAX ON THE BEACH Le Barcarès 23 juillet 2026
- DJ DYLAN ANNEES 80 Le Barcarès 23 juillet 2026
- DJ ANGELO Le Barcarès 24 juillet 2026
- BAL MUSETTE Le Barcarès 26 juillet 2026