Fête des plantes d’automne de Saint-Jean de Beauregard, chateau de saint jean de beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard

Informations pratiques

Fête des plantes d’automne de Saint-Jean de Beauregard 25 – 27 septembre chateau de saint jean de beauregard Essonne

15 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Quand le jardin se savoure : les plantes belles et nourricières à l’honneur de la Fête des Plantes d’Automne.

Du 25 au 27 septembre 2026, le Château de Saint-Jean de Beauregard accueillera la Fête des Plantes d’Automne, événement de référence du monde horticole français. Dans ce cadre patrimonial d’exception, plus de 200 exposants — pépiniéristes producteurs et artisans du végétal parmi les plus reconnus — se réuniront pour offrir aux visiteurs une sélection exigeante de plantes, des valeurs sûres aux raretés les plus recherchées. Une occasion privilégiée de rencontrer la fine fleur des spécialistes et d’acquérir des végétaux de qualité, directement auprès de ceux qui les cultivent.

À l’automne, le jardin change de tempo. Vient le moment de la récolte, mais aussi celui des plantations à venir. Cette saison offre des conditions particulièrement favorables à l’enracinement des arbres, arbustes et vivaces, promesse d’un jardin florissant dès le printemps. Au fil des allées, les visiteurs glaneront conseils, inspirations et variétés choisies pour imaginer un jardin durable, entre héritage et renouveau.

Le thème 2026, « Les plantes belles et nourricières », célèbre cette alliance subtile entre esthétique et générosité. Fruits gorgés de soleil, feuillages flamboyants, plantes comestibles ou aromatiques : autant de variétés qui nourrissent le regard autant que l’assiette, et invitent à penser le jardin comme un espace vivant et fertile.

Véritable temps fort du calendrier horticole, la manifestation propose tout au long du week-end un programme riche et accessible : ateliers pratiques, rencontres, démonstrations, conseils autour des plantations d’automne ou de la valorisation des récoltes. La remise des prix et trophées viendra, comme chaque année, distinguer les plantes et savoir-faire les plus remarquables.

À seulement 30 km au sud de Paris, ce rendez-vous incontournable invite à prolonger le plaisir du jardin et à préparer, dès aujourd’hui, les paysages de demain.

chateau de saint jean de beauregard 91940 Saint-Jean-de-Beauregard 91940 Essonne Île-de-France

Du 25 au 27 septembre 2026, le Château de Saint-Jean de Beauregard accueillera la Fête des Plantes d’Automne, événement de référence du monde horticole français.