Fête des plantes Le Chambon-sur-Lignon

Fête des plantes

Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Atelier petits jardiniers. Brocante, vide-jardin. Ventes de plantes, fleurs, plants. Organisée par la mairie avec le soutien de l’association des commerçants, artisans et professions libérales.

Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 71 90

English :

Little gardeners’ workshop. Flea market, garden sale. Sale of plants, flowers and seedlings. Organized by the town council with the support of the association of shopkeepers, craftsmen and professionals.

