Fête des résidents de La Traverse La Traverse Bergerac Bergerac

Bergerac

Fête des résidents de La Traverse

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les résidentes et résidents de la Traverse sont heureux de vous convier à la Traverse en Fête !

Venez découvrir toutes leurs activités à travers des ateliers et une chasse au trésor…

A partir de 14h

Stand massage avec Céline (Amma Ressource)

Tatouage sans RDV (Angela Tattoo, Cabana Tattoo)

Expérience ASMR et coiffure avec Mako et Sam

Chasse au trésor des résidents de 14h à 16h

Tirage au sort des gagnants à 16h30

Diffusion du film de présentation des résidents en continu (Lucie Noble)

Ouverture du Skatepark, de l’atelier partagé (Repair Café) et de la Manoque

Buvette crêpes foodtrucks pour le soir

Entrée gratuite.

17h: Suivie du bal populaire proposé par HK ! .

La Traverse Bergerac 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@latraverse-bergerac.fr

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English : Fête des résidents de La Traverse

L’événement Fête des résidents de La Traverse Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides