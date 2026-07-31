Fête des rues de Dannemarie Dannemarie
dimanche 13 septembre 2026 · Dannemarie
Informations pratiques
Dannemarie
Fête des rues de Dannemarie
1 place de l’Hôtel de Ville Dannemarie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Marché aux puces, animations, fête foraine. De nombreux artisans viendront présenter leur artisanat, dans tout le centre du bourg. Petite restauration.
41ème fête des rues
Gastronomie, artidanant, fête foraine, animations diverses
et Marché aux puces géant
avec plus de 250 exposants
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 0 .
1 place de l’Hôtel de Ville Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 00 13 mairie@dannemarie.fr
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English :
Flea market, entertainment, carnival. Many artisans will be on hand to showcase their crafts throughout the town center. Light refreshments available.
L’événement Fête des rues de Dannemarie Dannemarie a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau
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