Informations pratiques

Dannemarie

Fête des rues de Dannemarie

1 place de l’Hôtel de Ville Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Marché aux puces, animations, fête foraine. De nombreux artisans viendront présenter leur artisanat, dans tout le centre du bourg. Petite restauration.

41ème fête des rues

Gastronomie, artidanant, fête foraine, animations diverses

et Marché aux puces géant

avec plus de 250 exposants

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 0 .

1 place de l’Hôtel de Ville Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 00 13 mairie@dannemarie.fr

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English :

Flea market, entertainment, carnival. Many artisans will be on hand to showcase their crafts throughout the town center. Light refreshments available.

L’événement Fête des rues de Dannemarie Dannemarie a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau