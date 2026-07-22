Fête des vendanges 2026 Chartres
samedi 26 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Fête des vendanges 2026
105, rue Saint-Brice Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Vignes, géants du Nord et gestes d’antan sont à l’honneur lors de la 19e édition de la Fête des vendanges de la Commune libre de Saint-Brice, association historique du quartier, les 26 et 27 septembre.
Le traditionnel rendez-vous populaire de la rentrée vous invite à participer aux vendanges de la Commune libre de Saint-Brice. Pour cette 19e édition, elle vous propose deux jours de défilés, spectacles, démonstrations de vieux métiers de la Beauce, du Perche et de la région ainsi qu’un marché de producteurs…Buvette, restauration et food trucks sur place. .
105, rue Saint-Brice Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 23 96 63 communication.st-brice@orange.fr
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English :
Vineyards, Northern Giants, and traditional customs will take center stage at the 19th annual Harvest Festival organized by the Free Commune of Saint-Brice, a local historical association, on September 26 and 27.
L’événement Fête des vendanges 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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