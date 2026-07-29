Informations pratiques

Gruissan

FÊTE DES VENDANGES

Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les vendanges se terminent et il flotte dans l’air comme une envie de découvertes savoureuses et de moments festifs… Vous pourrez déguster les cépages locaux avec les domaines partenaires et vous régaler de saveurs de qualité auprès des producteurs gruissanais. Les danseurs traditionnels déambulent dans les rues et la procession se rend à l’église pour la traditionnelle bénédiction du vin, avant que le vin coule à flots dans la fontaine de la Place Gibert.

Le programme 2026 est en cours de fermentation et sera mis en bouteille très bientôt !

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Gruissan 11430 Aude Occitanie

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English :

The grape harvest is coming to an end, and there’s a sense of anticipation in the air—a desire for delicious discoveries and festive moments… You can sample local wines with our partner wineries and savor high-quality flavors from Gruissan’s producers. Traditional dancers wander through the streets, and the procession makes its way to the church for the traditional blessing of the wine, before the wine flows freely from the fountain on Place Gibert.

The 2026 program is currently in the works and will be unveiled very soon!

L’événement FÊTE DES VENDANGES Gruissan a été mis à jour le 2026-07-29 par