Massegros Causses Gorges

FÊTE DES VIGNES

Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous à la fête des Vignes le 13 juillet à partir de 22h30. Grand feu d’artifice .

Rendez-vous à la fête des Vignes le 13 juillet à partir de 22h30. Grand feu d’artifice. .

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 80 90 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

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English :

Rendezvous at the Fête des Vignes on July 13 from 10.30pm. Fireworks display.

L’événement FÊTE DES VIGNES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn