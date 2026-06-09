FÊTE DES VIGNES Massegros Causses Gorges
FÊTE DES VIGNES Massegros Causses Gorges lundi 13 juillet 2026.
Massegros Causses Gorges
FÊTE DES VIGNES
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous à la fête des Vignes le 13 juillet à partir de 22h30. Grand feu d’artifice .
Rendez-vous à la fête des Vignes le 13 juillet à partir de 22h30. Grand feu d’artifice. .
Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 80 90 contact@aubrac-gorgesdutarn.com
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English :
Rendezvous at the Fête des Vignes on July 13 from 10.30pm. Fireworks display.
L’événement FÊTE DES VIGNES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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