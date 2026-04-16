Massegros Causses Gorges

MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS

Place de la Mairie Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

A l’occasion de la Fête du Pain du Massegros , retrouvez sur la Place de la Mairie un marché de pays avec les producteurs et artisans locaux.

A l’occasion de la Fête du Pain du Massegros , retrouvez sur la Place de la Mairie un marché de pays avec les producteurs et artisans locaux. .

Place de la Mairie Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

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English :

For the Fête du Pain du Massegros, a local market featuring local producers and craftsmen will be held on the Place de la Mairie.

L’événement MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn