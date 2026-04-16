MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges
MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges dimanche 19 juillet 2026.
Massegros Causses Gorges
MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS
Place de la Mairie Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
A l’occasion de la Fête du Pain du Massegros , retrouvez sur la Place de la Mairie un marché de pays avec les producteurs et artisans locaux.
A l’occasion de la Fête du Pain du Massegros , retrouvez sur la Place de la Mairie un marché de pays avec les producteurs et artisans locaux. .
Place de la Mairie Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 contact@aubrac-gorgesdutarn.com
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English :
For the Fête du Pain du Massegros, a local market featuring local producers and craftsmen will be held on the Place de la Mairie.
L’événement MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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