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MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges

MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges

MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 48500 Massegros Causses Gorges

Département : Lozère

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit Journée

Massegros Causses Gorges

MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS

Place de la Mairie Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

A l’occasion de la Fête du Pain du Massegros , retrouvez sur la Place de la Mairie un marché de pays avec les producteurs et artisans locaux.
A l’occasion de la Fête du Pain du Massegros , retrouvez sur la Place de la Mairie un marché de pays avec les producteurs et artisans locaux.   .

Place de la Mairie Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08  contact@aubrac-gorgesdutarn.com

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English :

For the Fête du Pain du Massegros, a local market featuring local producers and craftsmen will be held on the Place de la Mairie.

L’événement MARCHÉ DE PAYS DE LA FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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