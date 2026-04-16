Massegros Causses Gorges

FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS

Place de la Mairie Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Venez faire un tour à la fête du pain du Massegros,

Plus d’informations à venir……

Venez faire un tour à la fête du pain du Massegros,

Vendredi Soirée apéro concert.

Samedi Pétanque, apéro musical et soirée tapas

Dimanche

Toute la journée Fabrication et vente de pain au four du village. Marché et pays et d’artisanat et vide grenier (gratuit).Possibilité de restauration sur place.

Déjeuner aux tripoux maison et tête de veau.

Messe.

Apéro au four à pain.

Jeux pour enfants, fête foraine, jeux gonflables.

Concours de pétanque.

Défilé de chars et parade

Concert et Apéro musical

Repas

Grand feu d’artifice suivi d’un bal avec Laurent Molinarie

Plus d’informations à venir…… .

Place de la Mairie Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

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English :

Come and visit the Massegros bread festival,

More information to come……

L’événement FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn