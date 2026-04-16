FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges
FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges vendredi 17 juillet 2026.
Massegros Causses Gorges
FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS
Place de la Mairie Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Venez faire un tour à la fête du pain du Massegros,
Plus d’informations à venir……
Venez faire un tour à la fête du pain du Massegros,
Vendredi Soirée apéro concert.
Samedi Pétanque, apéro musical et soirée tapas
Dimanche
Toute la journée Fabrication et vente de pain au four du village. Marché et pays et d’artisanat et vide grenier (gratuit).Possibilité de restauration sur place.
Déjeuner aux tripoux maison et tête de veau.
Messe.
Apéro au four à pain.
Jeux pour enfants, fête foraine, jeux gonflables.
Concours de pétanque.
Défilé de chars et parade
Concert et Apéro musical
Repas
Grand feu d’artifice suivi d’un bal avec Laurent Molinarie
Plus d’informations à venir…… .
Place de la Mairie Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 contact@aubrac-gorgesdutarn.com
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English :
Come and visit the Massegros bread festival,
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L’événement FÊTE DU PAIN DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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