ATELIER QI GONG Moulin de Parayre Massegros Causses Gorges
ATELIER QI GONG Moulin de Parayre Massegros Causses Gorges mercredi 15 juillet 2026.
Massegros Causses Gorges
ATELIER QI GONG
Moulin de Parayre Les vignes Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Pratiquer le Qi Gong c’est vibrer en harmonie avec la nature. Participez à l’atelier de Qi Gong pour apprendre l’art corporel énergétique et le mouvement de la vie.
Rendez-vous tous les mercredis au Moulin de Parayre aux Vignes, de 10h30 à 11h30, animé par Sandrine Assier.
Inscription obligatoire au 06 73 83 82 61, annulation possible selon la météo
Tarif: 10€
Pratiquer le Qi Gong c’est vibrer en harmonie avec la nature. Participez à l’atelier de Qi Gong pour apprendre l’art corporel énergétique et le mouvement de la vie.
Rendez-vous tous les mercredis au Moulin de Parayre aux Vignes, de 10h30 à 11h30, animé par Sandrine Assier.
Inscription obligatoire au 06 73 83 82 61, annulation possible selon la météo
Tarif: 10€ .
Moulin de Parayre Les vignes Massegros Causses Gorges 48210 Lozère Occitanie +33 6 73 83 82 61
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English :
To practice Qi Gong is to vibrate in harmony with nature. Join our Qi Gong workshop to learn this energetic body art and the movement of life.
Meet every Wednesday at the Moulin de Parayre aux Vignes, from 10.30 a.m. to 11.30 a.m., led by Sandrine Assier.
Registration obligatory on 06 73 83 82 61, cancellations possible depending on weather conditions
Price: 10?
L’événement ATELIER QI GONG Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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