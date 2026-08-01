Fête des vins et de l’olive de Nyons Mirabel-aux-Baronnies
samedi 15 août 2026 · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Fête des vins et de l’olive de Nyons
Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête des vins et de l’olive de Nyons semi nocturne avec brocante et marché artisanal, dégustation de vins et d’olives, animation musicale et restauration sur place.
.
Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 16 94 vigneronnyons@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nyons Wine and Olive Festival—a semi-evening event featuring a flea market and artisanal market, wine and olive tastings, live music, and on-site dining.
L’événement Fête des vins et de l’olive de Nyons Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale