Informations pratiques

Mirabel-aux-Baronnies

Fête des vins et de l’olive de Nyons

Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête des vins et de l’olive de Nyons semi nocturne avec brocante et marché artisanal, dégustation de vins et d’olives, animation musicale et restauration sur place.

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Dans les rues du village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 16 94 vigneronnyons@yahoo.com

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English :

Nyons Wine and Olive Festival—a semi-evening event featuring a flea market and artisanal market, wine and olive tastings, live music, and on-site dining.

L’événement Fête des vins et de l’olive de Nyons Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale